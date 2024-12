Allerta Meteo Piemonte: foehn tempestoso, raffiche oltre i 120 km/h

MeteoWeb

Forti raffiche di vento, con velocità che superano i 120 km/h, stanno sferzando i settori alpini del Piemonte sin dalle prime ore della notte. Questo fenomeno, causato da correnti di foehn, sta progressivamente interessando anche i fondovalle e alcune aree di alta pianura, portando condizioni di vento intenso che richiedono particolare attenzione sia per la sicurezza delle persone sia per possibili danni alle infrastrutture.

Nonostante il carattere estremo del vento, si prevede un miglioramento nel corso della giornata, sebbene la ventilazione rimarrà ancora significativa, in particolare nelle zone montane. Le condizioni meteorologiche promettono invece un fine settimana sereno, grazie a un temporaneo stabilizzarsi della situazione atmosferica.

Tuttavia, nei giorni immediatamente precedenti il Natale, è attesa una robusta irruzione di aria fredda che potrebbe influenzare significativamente il quadro meteorologico. Questa dinamica porterà, in una fase iniziale, a nevicate moderate lungo le aree alpine più vicine ai confini, con potenziali accumuli significativi in quota. Si prospettano quindi giornate fredde e invernali, tipiche di questo periodo dell’anno, che potrebbero avere un impatto rilevante sia sulle attività all’aperto sia sui collegamenti nelle zone montane.

