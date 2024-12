Allerta Meteo Piemonte: imminente peggioramento, neve e possibili disagi sulle autostrade

MeteoWeb

Il sistema perturbato in avvicinamento all’arco alpino piemontese e valdostano preannuncia un significativo peggioramento delle condizioni meteorologiche su tutto il Piemonte nelle prossime ore. Si attendono piogge diffuse in pianura, mentre la neve, inizialmente prevista sopra i 1.200-1.500 metri, tenderà a scendere rapidamente di quota nel corso della serata. In particolare, nel Piemonte sud-orientale, tra le zone dell’Alessandrino e dell’Astigiano, si prevedono nevicate che potrebbero raggiungere i 200-400 metri. L’abbassamento della quota neve sarà determinato dall’arrivo di una massa d’aria fredda di origine artico-marittima, che porterà condizioni favorevoli alla neve anche in prossimità delle aree pianeggianti del basso Astigiano e basso Alessandrino. Le zone maggiormente esposte a possibili accumuli nevosi a bassa quota saranno quelle a sud del fiume Tanaro, con un potenziale impatto sulle arterie autostradali principali, tra cui l’A7 e l’A26 a sud di Alessandria, nella zona di Tortona, e l’A6 tra Mondovì, Niella Tanaro e l’area del Cebano.

Nel resto della regione, le nevicate interesseranno principalmente le colline e le medie altitudini. Sopra i 400-600 metri, tra le colline del Po, il Biellese e il Verbano-Cusio-Ossola, e intorno ai 300-400 metri nelle aree del medio-alto Novarese e del Vercellese, si potranno osservare accumuli nevosi significativi. Tuttavia, durante i rovesci più intensi, non si esclude la possibilità di neve umida o pioggia mista a neve fino alle pianure orientali, specialmente nelle aree al confine con la Lombardia.

Con l’arrivo della notte di domenica 8, i fenomeni tenderanno a concentrarsi principalmente sulle aree orientali e sud-orientali del Piemonte, mentre nella tarda mattinata e nel pomeriggio è attesa una ritornante da est che potrebbe portare a una nuova estensione delle precipitazioni verso ovest e sud-ovest, interessando in particolare il Vercellese, il basso Novarese e parte del Cuneese. In questa fase, la quota neve sarà in graduale rialzo, attestandosi generalmente oltre i 600-800 metri, ma con possibili episodi di neve umida fino a 400 metri in alcune aree più fredde.

Questo scenario meteo invita alla massima prudenza, soprattutto per chi deve mettersi in viaggio sulle strade potenzialmente interessate dalle nevicate, dove potrebbero verificarsi disagi per la viabilità.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.