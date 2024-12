Allerta Meteo Puglia: codice arancione per piogge abbondanti

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale della Puglia ha diramato un’allerta meteo che per la giornata di domani, giovedì 5 dicembre, prevede il codice arancione per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali su buona parte della regione. Sono previste “precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati moderati, fino a puntualmente elevati sui settori meridionali; sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Puglia, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”, si legge nel bollettino meteo.

Allerta arancione anche a Bari: le raccomandazioni del Comune

L’allerta meteo arancione interessa anche l’area di Bari, dove l’invito alla cittadinanza da parte del Comune è di prestare la massima attenzione all’aperto: restando lontano da punti che sporgono sensibilmente, come pali o alberi, ed evitando di cercarvi riparo dalla pioggia, specie se si tratta di alberi di alto fusto o comunque più elevati della vegetazione circostante; evitando, in caso di forte pioggia, di percorrere sottopassi stradali e ferroviari, anche a bordo di autovetture, e pedonali; evitando il contatto con oggetti dotati di buona conduttività elettrica (preferibile togliersi di dosso oggetti metallici quali anelli, collane, orecchini e monili che in genere possono causare bruciature); restando lontano anche dai tralicci dell’alta tensione, attraverso i quali i fulmini, attirati dai cavi elettrici, rischiano di scaricare l’energia a terra.

In caso di temporale, in casa è preferibile evitare di utilizzare tutte le apparecchiature connesse alla rete elettrica e il telefono fisso; lasciare spenti (meglio ancora staccando la spina), in particolare, televisore, computer ed elettrodomestici; non toccare gli elementi metallici collegati all’esterno, come condutture, tubature, caloriferi e impianto elettrico; evitare il contatto con l’acqua (rimandare al termine del temporale operazioni come lavare i piatti o farsi la doccia); non sostare sotto tettoie e balconi e mantenersi a distanza da pareti, porte e finestre, assicurandoti che queste ultime siano chiuse.

