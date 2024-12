Allerta Meteo Puglia: doppia ondata di freddo in arrivo, neve a bassa quota

MeteoWeb

La Puglia si prepara a un significativo cambiamento delle condizioni meteorologiche, con due ondate di freddo che segneranno il periodo a partire da questa notte. La prima irruzione di aria fredda giungerà nelle prossime ore, mentre la seconda, di maggiore intensità, è attesa tra il 24 e il 25 dicembre, con la possibilità di nevicate a quote basse, un evento che non si verificava dal 1986.

La giornata di oggi inizia con condizioni di variabilità e rovesci sparsi, soprattutto sulla Puglia centrale. Dal pomeriggio, l’arrivo di aria fredda da nord causerà un brusco calo delle temperature e favorirà l’insorgenza di nevicate, che potrebbero risultare localmente abbondanti a partire dai 650-700 metri di altitudine. I venti, inizialmente da libeccio, ruoteranno progressivamente a maestrale, determinando un peggioramento delle condizioni marine, con mari che diventeranno agitati.

Le temperature massime odierne, comprese tra 13 e 15 gradi, inizieranno a calare rapidamente in serata. Domani, le ultime nevicate interesseranno i Monti Dauni nelle prime ore del mattino, mentre sul barese saranno possibili acquazzoni. Nel pomeriggio, il tempo tenderà a stabilizzarsi su tutta la regione, anche se i venti settentrionali si manterranno forti, con raffiche fino a 60 km/h, rendendo il mare Adriatico particolarmente agitato o in burrasca. Le temperature si manterranno invernali, accompagnate da un freddo intenso.

La giornata di domenica rappresenterà una breve pausa dal maltempo. Il tempo sarà stabile, con venti che torneranno a soffiare da libeccio e scirocco, rendendo i mari poco mossi. Le temperature subiranno un lieve aumento, offrendo un temporaneo sollievo.

Da lunedì sera, una nuova irruzione di aria fredda di origine polare raggiungerà le regioni adriatiche, portando un ulteriore e marcato calo delle temperature. Tra la Vigilia e il giorno di Natale, si prevedono nevicate a quote basse, in un contesto meteorologico tipicamente invernale.

