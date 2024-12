Allerta Meteo Puglia: Vigilia e Natale con freddo intenso e neve

MeteoWeb

Una vasta massa di aria instabile di origine artica ha già raggiunto l’Italia centrale e, nelle prossime ore, si sposterà verso la Puglia, determinando un brusco calo delle temperature fino a valori tipicamente invernali. Questa situazione atmosferica porterà neve a bassa quota e un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche su gran parte delle regioni meridionali.

La giornata odierna sarà caratterizzata da cieli nuvolosi su tutto il territorio, accompagnati da piogge sparse e nevicate nelle ore mattutine sopra i 700-800 metri. Con l’avanzare della serata, l’arrivo di aria più fredda farà scendere la quota neve fino a 500-600 metri, con nevicate previste nelle aree del Gargano, dei Monti Dauni e della Murgia. I venti, inizialmente provenienti da libeccio, ruoteranno progressivamente da nord, contribuendo a rendere i mari da calmi a mossi.

Le temperature inizieranno a calare sensibilmente nel pomeriggio, con minime che si attesteranno tra -1 e 5 gradi. La Vigilia di Natale sarà segnata da un ulteriore abbassamento della quota neve, che interesserà aree oltre i 400-500 metri. Nelle zone più basse si prevedono acquazzoni, talvolta misti a gragnola, mentre i venti sostenuti da tramontana accentueranno la sensazione di freddo. I mari saranno mossi e le temperature massime difficilmente supereranno gli 8-9 gradi.

Anche per il giorno di Natale si prospettano condizioni di freddo intenso e instabilità atmosferica. Sono attesi acquazzoni e nevicate residue sopra i 500-600 metri, con venti provenienti da nord che manterranno i mari mossi. Le temperature rimarranno al di sotto delle medie stagionali, confermando il carattere invernale di questa fase meteorologica.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.