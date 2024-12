Allerta Meteo Puglia: Vigilia di Natale sotto la neve

MeteoWeb

Un’intensa perturbazione è in arrivo sulla Puglia, pronta a portare un’ondata di maltempo caratterizzata da forti temporali e nevicate significative. Questo evento meteorologico sarà il risultato di un marcato contrasto tra masse d’aria fredda in discesa dal Nord Europa e correnti più miti e umide di origine mediterranea, creando condizioni ideali per fenomeni di notevole intensità. Le proiezioni più recenti indicano che la neve farà la sua comparsa a partire dai 300 metri di altitudine, con accumuli superiori alle aspettative iniziali. La Puglia settentrionale sarà il settore più colpito, in particolare il Gargano, dove località come San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo e San Marco in Lamis potrebbero ritrovarsi avvolte in un manto bianco già dalle prime ore della giornata. Anche le zone collinari delle Murge e della Valle d’Itria saranno interessate da abbondanti nevicate: città come Altamura, Spinazzola, Minervino, Gioia del Colle, Santeramo e Gravina vivranno un autentico scenario invernale, così come Alberobello, Martina Franca, Noci e Mottola.

L’apice di questa ondata di maltempo è atteso tra la Vigilia e il giorno di Natale, un momento in cui le nevicate si intensificheranno ulteriormente, estendendosi in modo diffuso su gran parte della regione. Ad amplificare la sensazione di freddo sarà il vento di tramontana, che soffierà gelido e contribuirà a rendere l’atmosfera ancora più suggestiva e caratteristica.

Lo scenario che si prospetta è quello di un Natale dal sapore invernale, capace di trasformare molte località pugliesi in paesaggi fiabeschi. Tuttavia, sarà fondamentale prestare attenzione alle condizioni meteo avverse, soprattutto per chi dovrà mettersi in viaggio o affrontare spostamenti nelle aree più colpite.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.