Allerta Meteo Romagna: neve a bassa quota ma fenomeni in attenuazione

Come previsto, il maltempo ha colpito la Romagna fin dalle prime ore della mattinata, interessando in particolare la fascia costiera e le aree interne. Le precipitazioni più intense si sono registrate tra le province di Forlì, Cesena e Rimini, con nevicate che hanno interessato le zone sopra i 300 metri di altitudine. Tuttavia, durante i momenti di maggiore intensità, la quota neve è scesa fino ai 100 metri, confermando il carattere particolarmente invernale di questa perturbazione.

Un esempio significativo è la nevicata attualmente in corso a San Marino, dove si è verificato un discreto accumulo di neve al suolo, creando un panorama suggestivo e tipicamente invernale. Nel frattempo, le precipitazioni stanno gradualmente spostandosi da nord verso sud, mostrando una tendenza all’attenuazione. Secondo le previsioni, i fenomeni tenderanno a esaurirsi nel giro di poche ore, lasciando spazio a un miglioramento delle condizioni meteorologiche.

Questo episodio di maltempo conferma l’arrivo di una fase fredda in Romagna, caratterizzata da temperature rigide e condizioni tipiche della stagione invernale. Anche se l’intensità dei fenomeni sta diminuendo, l’attenzione rimane alta per eventuali disagi legati alla neve nelle aree più colpite.

