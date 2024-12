Allerta Meteo Sardegna: tempesta di vento e mareggiate

MeteoWeb

Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile – Settore Meteo ha emesso un’allerta meteo per vento e mareggiate in Sardegna. L’avviso è valido a partire dalle ore 15:00 di oggi e per tutta la giornata di domani, lunedì 23 dicembre. “Dal pomeriggio di oggi, sono previsti venti dai quadranti occidentali, in rinforzo e in rotazione verso nord-ovest col passare delle ore. Sulla costa occidentale, sulla costa settentrionale e nelle zone di montagna, i venti raggiungeranno valori medi sino a burrasca e raffiche fino a tempesta. Nel corso della giornata di domani (23 dicembre), l’intensità del vento risulterà in progressiva diminuzione, iniziando da nord”, si legge nel bollettino di allerta.

Nel corso della serata di oggi, “si assisterà, inoltre, a un aumento del moto ondoso con onde che nel corso della notte supereranno i 6 metri (mare grosso) nel Mar di Sardegna. Le mareggiate interesseranno il Mar di Sardegna, il Golfo dell’Asinara e l’area delle Bocche di Bonifacio”, conclude il bollettino.

