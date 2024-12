Allerta Meteo Sardegna: maestrale oltre i 100km/h e violente mareggiate

MeteoWeb

La Sardegna è ancora sotto l’influenza delle forti raffiche di Maestrale, con venti che localmente hanno superato i 100 km/h, creando condizioni di criticità soprattutto lungo i litorali e nelle aree esposte. Le violente correnti hanno alimentato mareggiate lungo le coste occidentali, rendendo pericolosa la navigazione e l’accesso alle spiagge.

Secondo le previsioni, il fenomeno inizierà a perdere intensità nelle prossime ore, con un graduale miglioramento che partirà dalle zone interne settentrionali dell’isola. Nonostante ciò, si raccomanda massima prudenza fino alla completa cessazione dell’evento. La situazione richiede attenzione particolare lungo le aree costiere e nei territori colpiti dai venti più forti.

