Allerta meteo Sardegna: weekend di freddo e neve fino a 700 metri

La Sardegna si prepara a vivere un fine settimana caratterizzato da condizioni meteorologiche estremamente dinamiche, causate dall’avvezione di aria fredda innescata da un profondo minimo depressionario posizionato sull’alto Tirreno. Questo scenario favorirà un deciso abbassamento delle temperature e nevicate che potrebbero raggiungere i 700-800 metri di quota, in particolare sui rilievi del settore centro-settentrionale dell’isola. Le prime avvisaglie di questo cambiamento si manifesteranno già dal tardo pomeriggio o dalla sera di sabato, con l’arrivo di un fronte freddo intenso da nord-ovest. Questo sistema interesserà progressivamente tutta l’isola, portando piogge diffuse e locali episodi temporaleschi di forte intensità, soprattutto sulle aree settentrionali e occidentali, più esposte all’azione perturbata.

La giornata di domenica vedrà l’ulteriore afflusso di aria artica marittima che, transitando sulle acque del Mediterraneo occidentale ancora insolitamente calde, si caricherà di umidità e diventerà estremamente instabile. Il risultato sarà una successione di rovesci e temporali, che attraverseranno rapidamente l’isola dal Mare di Sardegna, colpendo in modo particolare le aree interne e occidentali, le quali risulteranno maggiormente esposte alle forti raffiche di maestrale.

In questo contesto, i rilievi del centro-nord della Sardegna saranno protagonisti di nevicate significative, che, nelle fasi più intense delle precipitazioni, potranno spingersi fino ai 700 metri di quota. Si tratta di un quadro meteorologico che richiede attenzione, data la possibile intensità dei fenomeni e il rapido mutamento delle condizioni.

