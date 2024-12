Allerta Meteo Sicilia: previste piogge e forti venti

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diffuso un’allerta meteo gialla per rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valida dal pomeriggio di oggi e per tutta la giornata di domani, mercoledì 4 dicembre. L’allerta interessa tutta la fascia settentrionale e il settore occidentale dell’isola. Sono previste “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutta la regione, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sui settori occidentali e settentrionali”, si legge nel bollettino di allerta. Previsti anche “venti forti dai quadranti settentrionali, con locali raffiche di burrasca sui settori occidentali, e rinforzi da burrasca a burrasca forte sui rilievi”.

