Allerta Meteo Sicilia: in arrivo freddo artico, neve a bassa quota e venti tempestosi

Un’improvvisa ondata di aria fredda di origine artica investe l’intera Italia, con particolare intensità al sud, trasformando il clima della Sicilia in un contesto invernale rigido e inusuale per il periodo natalizio. Le temperature si abbasseranno drasticamente, scendendo al di sotto della media stagionale e aprendo la strada a nevicate sui rilievi dell’isola, anche a quote insolitamente basse.

A complicare ulteriormente la situazione, un’intensa perturbazione sarà accompagnata da venti di ponente e maestrale particolarmente violenti. Già dalla serata odierna si attendono raffiche che potrebbero raggiungere i 120 km/h, creando condizioni di forte instabilità. I venti tempestosi potrebbero causare disagi significativi, come difficoltà nei collegamenti marittimi e problemi alla circolazione, rendendo necessaria la massima attenzione da parte dei cittadini.

La vigilia e il giorno di Natale, in particolare, saranno contraddistinti da un clima decisamente rigido e dall’arrivo della neve sui monti siciliani, con accumuli previsti sui Peloritani e su altri rilievi. Questo scenario segnerà una netta rottura rispetto ai Natali miti che hanno caratterizzato gli ultimi anni. Il paesaggio natalizio dell’isola, quest’anno, potrebbe dunque tingersi di bianco, offrendo immagini suggestive ma anche potenziali disagi per gli spostamenti.

