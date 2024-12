Allerta Meteo in Sicilia: onde fino a 5 metri e piogge torrenziali

MeteoWeb

Un intenso sistema frontale sta interessando il sud Italia e, nelle prossime ore, darà origine a una ciclogenesi che porterà condizioni di maltempo significativo in Sicilia e nelle aree più meridionali del Paese. L’intera Isola sarà coinvolta a partire da questa notte, con un netto peggioramento del tempo accompagnato da un rinforzo dei venti e un deciso aumento del moto ondoso. Le previsioni per domani, giovedì 5 dicembre, indicano venti settentrionali di notevole intensità che colpiranno soprattutto la Sicilia occidentale. In particolare, il trapanese e il palermitano saranno interessati da mareggiate significative, con onde che, nel Canale di Sicilia, potrebbero raggiungere altezze tra i 4 e i 5 metri. Le condizioni del mare richiederanno quindi massima attenzione lungo le coste esposte.

A queste condizioni si aggiungeranno precipitazioni diffuse sotto forma di piogge, rovesci e temporali. Gli accumuli pluviometrici più rilevanti sono previsti sul palermitano e sul messinese, dove i fenomeni potrebbero risultare particolarmente intensi. Il peggioramento in arrivo sottolinea l’importanza di monitorare attentamente la situazione meteorologica, soprattutto nelle aree a rischio idrogeologico.

La combinazione di venti forti, piogge abbondanti e mare agitato renderà le prossime ore impegnative per gran parte della Sicilia, con possibili disagi legati al maltempo. Si raccomanda prudenza nei trasporti marittimi e nelle zone costiere più esposte, oltre a una costante attenzione agli aggiornamenti meteorologici.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

