Allerta Meteo, inizia la grande tempesta: fortissimo temporale a Trieste, bufera di neve a Lubiana | FOTO e VIDEO

E’ in corso l’irruzione fredda che apre le danze del Ciclone di Natale sull’Italia: iniziano in queste ore tre giorni di maltempo estremo, freddo e bufere di neve. La prima città colpita dal forte maltempo è Trieste, dov’è in corso un temporale violentissimo. In città sono già caduti 60mm di pioggia e la temperatura è in picchiata: siamo a +2,9°C in riva al mare, in calo continuo.

Bufere di neve stanno colpendo il Carso e la Slovenia, dove sono violentissime. Sta nevicando in modo molto intenso nella capitale slovena Lubiana, come possiamo vedere dalle immagini a corredo dell’articolo. Ed è solo l’inizio di una grande tormenta notturna. All’alba di lunedì la Slovenia si risveglierà letteralmente seppellita da una nevicata storica, con oltre 50cm in pianura e accumuli superiore al metro sulle colline.

Le prime forti piogge stanno colpendo anche la Toscana; freddo in pianura Padana con 0°C a Parma, +1°C a Como, +2°C a Milano, Bologna, Modena, Vicenza e Varese, mentre al Centro/Sud è in corso il richiamo caldo pre-frontale rispetto al ciclone: abbiamo forti venti sud/occidentali e temperature miti con, in piena notte, +16°C a Palermo e Trapani, +15°C a Napoli, Pescara, Termoli, Latina, Civitavecchia e Sabaudia, +14°C a Roma. Ma attenzione, ha le ore contate. Sin dalle prime ore di lunedì 23 il fronte freddo riporterà l’inverno pieno al Centro/Sud e inizieranno le grandi piogge, con una vera e propria “Bomba di Neve” che persisterà per almeno tre giorni nelle Regioni meridionali, insistendo anche nella Notte di Natale.

