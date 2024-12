Allerta Meteo Toscana: domani vento, mareggiate e gelate

MeteoWeb

Una nuova rapida perturbazione attesa per la giornata di domani, domenica 22 dicembre, porterà vento, mareggiate e ghiaccio sulla costa e sulla parte orientale della Toscana. Per questo, la Sala operativa della Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo gialla così ripartita:

per vento : dalle 14.00 di domenica fino alla mezzanotte di lunedì 23 sulla costa e sull’Arcipelago, sull’Appennino fiorentino ed aretino, sulle zone collinari delle province di Pisa, Livorno, Grosseto e Siena.

: dalle 14.00 di domenica fino alla mezzanotte di lunedì 23 sulla costa e sull’Arcipelago, sull’Appennino fiorentino ed aretino, sulle zone collinari delle province di Pisa, Livorno, Grosseto e Siena. Per mareggiate su tutta la costa dalla Versilia fino a Capalbio dal pomeriggio o tardo pomeriggio di domenica alla mezzanotte di lunedì 23.

su tutta la costa dalla Versilia fino a Capalbio dal pomeriggio o tardo pomeriggio di domenica alla mezzanotte di lunedì 23. Per ghiaccio: dalla mezzanotte fino al primo mattino di domenica saranno possibili gelate, specialmente nelle zone interessate dalla neve nella giornata di venerdì cioè alto Mugello, Casentino, alta val Tiberina in particolare.

Il Presidente della Toscana, Eugenio Giani, rende noto sui social che sono previste “raffiche di ponente fino a 100km/h su costa e Arcipelago dal pomeriggio; fino a 70-90km/h sull’Appennino fiorentino ed aretino (anche zone sottovento)”.

Le raccomandazioni del Comune di Livorno

Il Comune di Livorno, in una nota, “raccomanda alla cittadinanza di seguire i consigli della Protezione Civile, tra i quali quello rivolto soprattutto a pedoni e guidatori di mezzi a due ruote di evitare per quanto possibile il transito lungo i viali a mare durante il codice giallo. Il viale Italia, soprattutto nel tratto tra la Baracchina Bianca e l’intersezione con via Forte dei Cavalleggeri, potrà essere chiuso al traffico su indicazione della Protezione civile comunale e della Polizia Municipale, a seconda della forza delle mareggiate e della presenza di detriti in carreggiata”.

