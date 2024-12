Allerta Meteo Toscana: in arrivo neve, vento e mareggiate

MeteoWeb

Tempo in peggioramento in Toscana per una perturbazione nordatlantica, associata ad aria fredda, che agirà sul territorio regionale tra la sera di oggi e la giornata di domani, domenica 8 dicembre. Sono previste piogge e rovesci sparsi su tutta la regione, in particolare su nord-ovest e Grossetano, ma i fenomeni più rilevanti saranno le precipitazioni nevose, i forti venti e le mareggiate. Per questo, la Sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo gialla che riguarderà l’arcipelago e la costa tra la foce dell’Arno e Piombino per il rischio mareggiate, valida dalle 22 di stasera alle 16 di domani, e per il vento forte, valida dalle 20 alle 16 di domenica. Per il rischio neve, invece, allerta meteo gialla per l’intera giornata di domenica 8 dicembre, su tutta la fascia appenninica dalla Lunigiana alla Valtiberina.

Neve in arrivo in Alto Mugello e Valdarno

La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze segnala un’allerta meteo gialla per rischio neve nei comuni del Valdarno superiore, Mugello e Alto Mugello nella giornata di domenica 8 dicembre. In Appennino prevista neve fino a quote di 700 metri (localmente a quote inferiori nel territorio dell’Alto Mugello). La Città Metropolitana ricorda che per il transito sulla viabilità è obbligatorio essere dotati di pneumatici invernali o catene.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.