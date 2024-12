Allerta Meteo Toscana: neve e mareggiate continuano anche domani

MeteoWeb

Tempo in peggioramento sulla Toscana con precipitazioni previste per oggi in Appennino con cumulati medi fra i 10 e i 15mm (fino a 20-30mm su Reno e Appennino tosco-emiliano); massimi fino a 20-30mm, intensità massima intorno ai 5mm/h. Le precipitazioni assumeranno carattere nevoso oltre i 500 metri. Cumulati non significativi sul resto della regione. Lo segnala la Protezione Civile regionale della Toscana, nel prolungare l’allerta meteo sulla regione. Domani, lunedì 9 dicembre, precipitazioni sulla dorsale appenninica con cumulati medi fra i 10 e 15mm su Reno, Mugello, Casentino, e Val Tiberina, fino a 20mm su appennino tosco emiliano; cumulati massimi fino a 20-30mm su Alto Mugello, Casentino e Val Tiberina, fino a 15-20mm sulla zona del Serchio, Mugello e zona del Fiora con intensità massima fino a 5-7mm/h. Le precipitazioni assumeranno carattere nevose oltre i 500-700 metri. Precipitazioni non significative sul resto della regione.

MARE: oggi, domenica, mare molto mosso nel settore settentrionale, temporaneamente agitato fra Capraia e Gorgona.

NEVE: oggi, domenica, nevicate in Appennino con accumuli fino a 30cm su Reno e Appennino tosco-emiliano oltre i 500-600 metri e sul crinale del Serchio e Garfagnana, massimi fino a 10-20cm sull’Amiata e, Ombrone oltre i 900-1000 metri; accumuli inferiori ai 2cm anche su Mugello e Bisenzio pistoiese. Domani, lunedì 9 dicembre, nevicate sulla dorsale appenninica con accumuli fino a 20-30cm su Alto Mugello, Casentino, Val Tiberina e Pratomagno, oltre i 500-700 metri, fino a 10-20cm sul crinale di Serchio; massimi fino a 10cm sul Monte Amiata oltre i 1100-1300 metri; cumulati intorno ai 5cm oltre i 600 metri anche su Mugello e Bisenzio.

“Rischio neve prorogato per tutta la giornata di domani sui rilievi del nord-est. Continua a nevicare sui rilievi oggi e domani, neve sopra i 500-700 metri. Al momento 20cm all’Abetone e sull’Amiata, 28cm al Passo della Cisa, neve anche sul Pratomagno“, scrive sui social il Presidente toscano Eugenio Giani. “Un sentito ringraziamento – aggiunge Giani – a tutti gli operatori dei comprensori sciistici della Toscana, che con impegno e dedizione si stanno preparando per l’apertura degli impianti sulle nostre splendide montagne. Godiamoci la bellezza della neve e ricordiamoci sempre di farlo con prudenza!”.

