Allerta Meteo Trentino, forte vento fino al giorno di Natale

Meteotrentino comunica che, dalla scorsa notte, forti e freddi venti settentrionali a carattere di Föhn in valle hanno iniziato a interessare le Alpi. In quota, le raffiche più intense sono previste già dalla sera di oggi e nella prossima notte – mattino di domani, martedì 24 dicembre, quando, nelle zone esposte, si potranno superare i 100 – 120km/h. A quote medio basse, invece, i venti soffieranno a tratti forti o molto forti fino al mattino di mercoledì 25 dicembre e soprattutto nella giornata di domani quando si potranno localmente superare i 70 – 90 km/h. Nei fondovalle più bassi, le raffiche più intense potrebbero essere registrate al pomeriggio-sera di domani. Soprattutto in quota sarà marcato l’effetto “wind chill”, la sensazione di una temperatura più bassa di quella reale per effetto del forte vento.

Da domani, invece, affluirà aria via via più mite e lo zero termico salirà oltre i 2000 – 2300 metri a partire da mercoledì: le temperature in montagna aumenteranno di circa 10°C rispetto ai valori attuali mentre nelle valli, quando cesserà il Föhn, le temperature diminuiranno per il formarsi di inversione termica.

Le precipitazioni saranno generalmente assenti fino a fine anno.

