Allerta Meteo Umbria, domani maltempo diffuso: neve abbondante sull’Appennino

Sarà un venerdì 20 dicembre da allerta meteo gialla in tutta l’Umbria per l’arrivo di una perturbazione che porterà pioggia e neve. La Protezione Civile regionale indica maltempo diffuso con precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, sia sui settori occidentali che orientali della regione. Le nevicate, anche abbondanti, sono attese in particolare sull’Appennino, a partire dai 900-1.100 metri di quota, per poi abbassarsi, in serata, fino ai 700 metri. I fenomeni dovrebbero attenuarsi nella mattinata di sabato 21 dicembre, quando sull’Umbria è atteso il sole. Temperature in sensibile diminuzione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

