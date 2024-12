Allerta Meteo Umbria: instabilità con rovesci, nevicate in montagna e venti settentrionali intensi

MeteoWeb

La perturbazione atlantica che sta interessando l’Umbria è accompagnata da un minimo depressionario in movimento lungo le coste tirreniche. Nella notte appena trascorsa, un primo fronte perturbato ha attraversato la regione, portando rovesci e temporali, fenomeni ormai sempre più frequenti anche durante la stagione invernale, sebbene rappresentino un’anomalia rispetto al clima tipico. Le precipitazioni più significative si sono concentrate nelle aree centro-settentrionali, dove molte località hanno registrato accumuli superiori ai 15 mm.

Le temperature hanno già mostrato un lieve calo rispetto ai giorni precedenti, ma il raffreddamento più significativo è atteso nel corso della giornata. Con l’avvicinarsi del minimo depressionario alle coste laziali, si assisterà all’arrivo di venti settentrionali di intensità moderata o forte, che interesseranno l’intera regione per tutta la giornata, per poi attenuarsi in serata.

Il resto della giornata sarà caratterizzato da ulteriori rovesci sparsi, che tenderanno a concentrarsi progressivamente lungo la fascia appenninica. Le nevicate interesseranno le zone montane, con una quota neve che si attesterà intorno ai 900-1000 metri. Tuttavia, nei momenti di maggiore intensità delle precipitazioni, non si esclude la possibilità di fiocchi di neve a quote di alta collina.

Il quadro meteorologico resta dinamico, con la conferma di un nuovo impulso di aria fredda atteso per lunedì 23 dicembre, che potrebbe portare un ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.