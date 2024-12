Allerta Meteo Umbria: gelo record a Castelluccio e neve in arrivo nella notte

MeteoWeb

Una notte particolarmente rigida ha avvolto l’Umbria, con temperature che hanno toccato valori estremamente bassi in molte località. La piana di Castelluccio di Norcia ha registrato una minima di -18.8°C, e non è da escludere che in alcuni punti interni della valle siano stati raggiunti i -20°C. Anche altre aree della regione hanno fatto segnare valori sotto i -5°C, delineando uno scenario di gelo intenso. Tuttavia, la situazione meteorologica è destinata a subire un rapido cambiamento. Già nelle prime ore della giornata, le nubi hanno iniziato a coprire il cielo dell’Umbria, segnando l’avanzata di un fronte caldo associato a una perturbazione di origine nord-atlantica. Questa struttura depressionaria attraverserà la regione nelle prossime 24-36 ore, portando un sensibile rialzo termico e precipitazioni che potrebbero risultare significative.

Durante il tardo pomeriggio-sera sono attese le prime piogge, ma l’elemento più rilevante si manifesterà nella notte successiva, quando la quota neve si abbasserà progressivamente, raggiungendo anche le aree collinari. Le zone pedemontane appenniniche saranno particolarmente esposte, con nevicate che potrebbero risultare abbondanti, soprattutto lungo la dorsale montuosa. La perturbazione dovrebbe perdere intensità nel corso della mattinata di domani, con un miglioramento generale delle condizioni meteorologiche. Tuttavia, residui fenomeni potrebbero persistere nelle zone nord-orientali dell’Umbria.

In considerazione della forte dinamicità della situazione atmosferica, saranno necessari aggiornamenti costanti per seguire l’evoluzione degli eventi meteorologici, che potrebbero avere un impatto significativo sul territorio regionale.

