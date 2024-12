Allerta Meteo Umbria: ritornante fredda porta neve e temperature rigide

MeteoWeb

Una ritornante fredda proveniente da nord, collegata a un minimo depressionario situato al largo delle coste del Gargano, sta avanzando verso sud, interessando in maniera più significativa le regioni adriatiche. Questa configurazione atmosferica porta precipitazioni sparse che, nelle prossime ore, assumeranno carattere nevoso fino a quote collinari e, nelle aree appenniniche, potranno raggiungere i fondovalle. I fenomeni si protrarranno almeno fino al primo pomeriggio, creando un contesto di freddo invernale particolarmente marcato su queste zone.

In Umbria, si registrano rovesci sparsi nelle ore mattutine, con neve prevista sopra i 600 metri, sebbene localmente possa scendere a quote inferiori. Tuttavia, a partire dal pomeriggio, si assisterà a un netto miglioramento delle condizioni meteorologiche, soprattutto nelle aree occidentali della regione, dove torneranno cieli più sereni.

I venti settentrionali continueranno a soffiare con moderata intensità nei giorni a seguire, contribuendo a mantenere le temperature in linea con i valori tipici del periodo. Questo scenario, seppur instabile in alcune aree, evolve verso una graduale stabilizzazione, lasciando alle spalle la fase più acuta del maltempo. Prudenza è comunque raccomandata per chi si muove nelle zone appenniniche e collinari, dove le nevicate potrebbero creare disagi temporanei.

