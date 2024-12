Allerta Meteo Umbria: vento forte e neve in calo verso le colline

MeteoWeb

Un sistema depressionario di origine fredda è attualmente in azione sull’Italia, influenzando in modo significativo le condizioni meteorologiche dell’Umbria. Durante la notte, il transito di un fronte freddo ha portato rovesci e temporali, alcuni dei quali accompagnati da grandine, segnando l’inizio di un netto calo delle temperature. La regione sta quindi vivendo una fase di marcata instabilità atmosferica, destinata a proseguire nelle prossime ore.

Le correnti stanno gradualmente orientandosi dai quadranti settentrionali, contribuendo a concentrare le precipitazioni nelle aree appenniniche. La quota neve, inizialmente compresa tra i 1000 e i 1200 metri, è destinata a scendere progressivamente con il passare delle ore. Si segnala un peggioramento significativo tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio, quando i venti settentrionali subiranno una rotazione accompagnata da raffiche particolarmente intense, a partire dalle aree settentrionali della regione.

Questa dinamica sarà accompagnata da un ulteriore abbassamento delle temperature, che favorirà nevicate a quote sempre più basse. Nel tardo pomeriggio si prevedono infatti fenomeni nevosi anche a livello collinare, in particolare lungo l’Appennino, con possibili accumuli significativi in alcune località. La situazione richiede attenzione sia per chi vive o si sposta nelle zone montane che per chi si trova nelle aree colpite dal forte vento, che potrebbe causare disagi o danni.

