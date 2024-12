Allerta Meteo Veneto: Immacolata con piogge, neve e forte vento

MeteoWeb

Torna il maltempo in Veneto per il giorno dell’Immacolata. Il Centro Funzionale Decentrato ha diramato un’allerta meteo gialla per criticità idrogeologica e idraulica valida per tutta la giornata di domenica 8 dicembre. “Dalla serata di sabato 7 e nella giornata di domenica 8, tempo perturbato con precipitazioni diffuse anche consistenti, specie su Prealpi centro-occidentali e pianura centro-meridionale, nevicate in montagna fino a quote basse (in genere oltre i 600-900 metri di quota), a tratti anche fino a qualche fondovalle prealpino. Domenica venti da tesi a forti dai quadranti orientali sulle dorsali prealpine e su pianura e costa, specie centro-meridionali”, si legge nel bollettino di allerta. L’allerta gialla interessa il bacino Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige.

È stata diramata anche l’allerta meteo per vento per tutta la giornata di domenica 8 dicembre. “Per vento forte si dichiara la fase operativa di attenzione su Costa, Pianura e Zone Prealpine, da riconfigurare, a livello locale, in fase operativa di pre-allarme o allarme a seconda dell’intensità del vento”, riporta il bollettino.

