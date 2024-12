Allerta Meteo, Vigilia di Natale con rovesci e forti temporali in 2 aree | MAPPA e BOLLETTINO

MeteoWeb

Allerta meteo per rovesci o temporali localmente forti, graupel o grandine e possibili trombe marine. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo , il bollettino

“Un’ampia circolazione ciclonica a minimi chiusi e aria fredda sia al suolo che in quota, originata dal cut-off della saccatura nord-atlantica odierna“, continuerà nella giornata di oggi, 24 dicembre, “a determinare lieve instabilità atmosferica sui settori meridionali del dominio di previsione“: è quanto riporta il bollettino PRETEMP.

Un livello di pericolosità 1 “per rovesci o temporali localmente forti in area ionica e Sicilia Settentrionale, associati a graupel o grandine di piccole dimensioni e possibili trombe marine“. Un più ampio livello di pericolosità 0 “è ritenuto sufficiente per le restanti regioni del Sud e il resto della Sicilia“.

La situazione meteo

Nella prima parte della giornata, riporta il bollettino, “il minimo barico al suolo, posizionato sul Basso Adriatico e la linea frontale in fase di occlusione ad esso associata determineranno il meccanismo di sollevamento principale a cui si potrà aggiungere il sollevamento orografico in ambiente con profili lievemente instabili dal punto di vista termodinamico. Nel corso della giornata il minimo al suolo si muoverà in senso meridionale andando a colmarsi. Inizialmente si prevede MLCAPE localmente di 500 J/kg con massimi nel corso della giornata sino a 600 J/kg in area ionica. Il DLS sarà generalmente inferiore a 15 m/s per cui si prevedono rovesci o temporali in prevalenza isolati con possibilità di organizzazione in cluster di multicelle su Puglia, Basilicata, Calabria con intensità forti più probabili in area ionica e Sicilia Settentrionale. Le celle saranno molto mobili poiché immerse nell’intenso flusso sinottico settentrionale pertanto non sono attesi accumuli eccezionali al suolo, sebbene per alcuni modelli la persistenza dei flussi settentrionali sull’orografia del Nord Sicilia potrà produrre cumulati localmente superiori a 60 mm/12h. La presenza di aria fredda in quota i fenomeni saranno accompagnati da graupel o grandine di piccole dimensioni. La concentrazione di instabilità nei bassi strati con CAPE 0-3 km prossimo a 200 J/kg e SREH di circa 200 in area ionica non preclude la possibilità di formazione di trombe marine“.

Pertanto “lo scenario previsto in area ionica e Nord Sicilia è compatibile con un livello di pericolosità 1, mentre un livello di pericolosità 0 per rovesci o temporali non forti è ritenuto sufficiente sulle restanti zone citate“.

