Alluvione Spagna, visita a sorpresa dei Reali a Catarroja

MeteoWeb

Per la terza volta, i Reali di Spagna hanno visitato le zone colpite dalla devastante alluvione di fine ottobre, che fatto oltre 230 vittime nella provincia di Valencia. La visita di oggi, assolutamente inattesa, ha visto il sovrano, Felipe VI con la consorte Letizia e le loro figlie, Leonore e Sofia, arrivare a Catarroja, una delle città più colpite dall’alluvione dove ancora non si erano potuti recare. Ne dà notizia il quotidiano spagnolo El Pais, citando il portavoce della Casa Reale, secondo cui “questa volta la coppia reale si è recata in visita privata”.

Fecero il giro del mondo le immagini della coppia in visita nelle zone del disastro, insieme al Primo Ministro Pedro Sanchez, cinque giorni dopo le inondazioni del 29 ottobre, mentre una folla inferocita protestava inveendo contro i soccorsi tardivi e la ‘latitanza’ delle istituzioni nei primi momenti della tragedia.

Questa volta però il contesto è ben diverso, riporta il quotidiano, pubblicando immagini e video sui social media che ritraggono l’accoglienza riservata alla famiglia dai 30mila abitanti circa di questa cittadina a sud di Valencia. Gli abitanti hanno scattato selfie e parlato con i Reali mentre passeggiavano per strada. Catarroja ha registrato 25 delle oltre 230 vittime del disastro.

La visita del 9 dicembre

Re Felipe e la regina Letizia sono tornati in visita, senza incidenti, anche il 9 dicembre quando parteciparono alla messa in suffragio per le vittime nella cattedrale di Valencia. La visita, complice il fattore-sorpresa, è stata accolta con gioia dai locali per i quali si è trattato di un vero e proprio regalo di Natale. Secondo quanto raccontato dai residenti, i Reali sono apparsi “verso le due del pomeriggio”, mischiandosi subito con la gente che faceva spesa al mercato: “abbiamo iniziato a correre tutti verso il mercato“, ha continuato il residente intervistato da El Pais.

Secondo altre testimonianze, la famiglia ha salutato e stretto la mano “a tutto il popolo” che ha ringraziato i monarchi per la presenza nella città. “Tutto è stato molto spontaneo e alla mano perché apparentemente nessuno sapeva niente, neppure i politici“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.