Alluvioni mediterranee: Italia, Spagna e ora Grecia. La portata e la frequenza di questi episodi resta allarmante

Un’alluvione di proporzioni catastrofiche ha colpito l’isola greca di Rodi, provocando devastazioni paragonabili a quelle recentemente osservate a Valencia. Le precipitazioni eccezionali, che hanno raggiunto per ora i 330 mm, hanno trasformato le strade in fiumi impetuosi, intrappolando veicoli e mettendo a dura prova le infrastrutture locali. L’evento meteorologico estremo è stato causato da una depressione isolatasi sullo Ionio, che ha contemporaneamente influenzato il clima in diverse regioni del Mediterraneo. Mentre la Sicilia e il Sud Italia hanno sperimentato un ritorno a condizioni invernali a causa dell’afflusso di aria fredda, la Grecia è stata investita da piogge torrenziali nel ramo caldo del sistema.

I villaggi di Pastida, Kremasti, Ialyssos e Maritsa sono stati particolarmente colpiti, con le autorità locali che hanno dovuto affrontare una situazione di emergenza in rapida evoluzione. La Protezione Civile del Comune e della Regione, in stretta collaborazione con i Vigili del Fuoco di Rodi, ha coordinato gli interventi di soccorso. Per prevenire ulteriori rischi, la Polizia greca ha ricevuto l’ordine di chiudere le principali arterie stradali dell’area interessata.

La risposta all’emergenza ha visto una mobilitazione generale di forze dell’ordine, vigili del fuoco, gruppi di volontariato e autorità di protezione civile. Nonostante le condizioni meteorologiche avverse, gli sforzi congiunti hanno mirato a minimizzare i danni e a garantire la sicurezza della popolazione.

Questo evento estremo è il risultato di una combinazione di fattori, tra cui le elevate temperature del mare Mediterraneo, che hanno aumentato l’umidità nell’atmosfera, e le caratteristiche orografiche locali che, interagendo con i flussi atmosferici a varie quote, hanno amplificato l’intensità dei fenomeni meteorologici.

L’alluvione di Rodi si inserisce in un contesto più ampio di eventi meteorologici estremi che stanno colpendo con crescente frequenza l’area mediterranea. Nonostante le variazioni geografiche e temporali, la portata di questi episodi rimane allarmante, evidenziando la necessità di strategie di adattamento e mitigazione più efficaci per affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici nella regione.

