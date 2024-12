Alpi e Appennini: neve ovunque ma strade chiuse e disagi a Passo Lanciano

MeteoWeb

Un misto di rabbia e delusione ha accompagnato da questa mattina i tanti appassionati di sci diretti a Passolanciano, attirati dalle abbondanti nevicate dei giorni scorsi e dalle condizioni meteorologiche favorevoli. Il sogno di una giornata perfetta in alta quota si è però scontrato con una realtà meno idilliaca: la strada statale 614 “della Majelletta” è rimasta chiusa al traffico, bloccando l’accesso alla località sciistica per la maggior parte dei visitatori. La chiusura, attiva dal 24 dicembre, era stata annunciata dall’Anas per consentire il lavoro dei mezzi sgombraneve e della turbofresa impegnati nella rimozione dei massicci accumuli nevosi.

La misura, necessaria per garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori, ha permesso solo il deflusso degli utenti già presenti a Passolanciano, con l’accesso riservato esclusivamente ai proprietari di abitazioni e agli ospiti con prenotazioni alberghiere. Le operazioni di sgombero si sono protratte per giorni a causa delle continue nevicate, iniziate il 23 dicembre e proseguite senza interruzioni. Tuttavia, per i tanti sciatori e turisti, l’attesa di una rapida riapertura resta carica di speranza, con la voglia di tornare presto sulle piste.

La situazione a Passolanciano contrasta nettamente con quella delle Alpi, dove le località sciistiche stanno vivendo una stagione invernale ottimale, con piste aperte e impianti pienamente operativi. Questa differenza non è solo una questione di condizioni meteorologiche, ma riflette anche disparità significative nelle infrastrutture e nella gestione. Le Alpi, da decenni punto di riferimento per il turismo invernale, possono contare su un sistema di infrastrutture avanzato, investimenti costanti e una tradizione consolidata di manutenzione e gestione delle emergenze.

L’Appennino abruzzese, pur ricco di bellezze naturali e località sciistiche, si trova spesso a fare i conti con limiti infrastrutturali e risorse meno abbondanti. Le strade di accesso e gli impianti sciistici possono risultare più vulnerabili alle condizioni meteorologiche estreme, rendendo più complesso un rapido ritorno alla normalità. A ciò si aggiunge una logistica meno capillare rispetto a quella alpina, dove mezzi e personale sono spesso meglio equipaggiati per affrontare situazioni critiche.

Questa differenza mette in evidenza la necessità di investimenti mirati e strategie di sviluppo per potenziare il turismo invernale sull’Appennino, sfruttando appieno il suo potenziale. Passolanciano, come molte altre località abruzzesi, offre un contesto naturale unico e straordinario, ma per garantire una fruibilità costante e sicura è indispensabile migliorare le infrastrutture e la gestione delle emergenze.

Per ora, gli amanti della montagna restano in attesa, sperando che il fascino di Passolanciano, seppur temporaneamente inaccessibile, torni presto a essere protagonista di indimenticabili giornate sugli sci.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.