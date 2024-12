Dalle Alpi all’Etna: il satellite Aqua cattura l’Italia innevata, uno spettacolo straordinario

MeteoWeb

Le recenti festività natalizie saranno ricordate come le più suggestive e innevate degli ultimi anni in Italia, regalando scenari mozzafiato ma portando anche significativi disagi in molte aree. Un intenso vortice ciclonico, alimentato da correnti di aria artica, ha colpito gran parte della Penisola, interessando in particolare le regioni del Centro e del Sud. Le nevicate, iniziate a ridosso del 23 dicembre, hanno coperto vaste porzioni di territorio, trasformando l’Italia in un paesaggio incantato.

Tra le regioni più colpite spicca l’Abruzzo, dove gli accumuli nevosi hanno raggiunto livelli straordinari. In alcune località montane della regione, la neve ha superato i due metri di altezza, mentre nella provincia dell’Aquila si sono registrati spessori superiori al metro e mezzo. I rilievi appenninici, già maestosi, sono stati impreziositi da una coltre bianca che ha conferito loro un fascino unico. Tuttavia, l’eccezionalità di queste nevicate ha comportato notevoli difficoltà per le comunità locali, costrette a fronteggiare problemi logistici e interruzioni nella viabilità.

Le spettacolari immagini catturate dal satellite Aqua Modis della NASA il 29 dicembre offrono una visione suggestiva dell’Italia innevata. La copertura nevosa appare come un filo bianco ininterrotto che dalle Alpi si snoda lungo tutta la dorsale appenninica, fino a raggiungere persino l’Etna. Questa straordinaria rappresentazione satellitare sottolinea non solo l’intensità dell’evento meteorologico, ma anche l’ampia estensione del fenomeno, evidenziando come la neve abbia interessato sia altitudini elevate sia alcune aree collinari.

La visione dall’alto restituisce una poesia visiva unica: le montagne imbiancate risaltano in tutto il loro splendore, incorniciando paesaggi che sembrano usciti da una cartolina invernale. La bellezza naturale di questa eccezionale nevicata ha offerto un momento di riflessione sulla potenza e la delicatezza degli eventi atmosferici, capaci di trasformare interi territori in quadri da ammirare, pur mettendo a dura prova chi vive in queste aree.

Il Natale innevato del 2024 resterà impresso nella memoria collettiva, non solo per le immagini da favola che ha regalato, ma anche per la straordinaria portata del fenomeno atmosferico che ha avvolto l’Italia in una magica atmosfera invernale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.