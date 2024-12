Alpinisti bloccati sul Gran Sasso, riprese le operazioni di soccorso

MeteoWeb

Riprese sul Gran Sasso, alle prime luci dell’alba, le operazioni di recupero dei 2 alpinisti scivolati sul versante sudorientale del Corno Grande, nel Vallone dell’Inferno. Dopo l’interruzione nella tarda serata di ieri a causa del maltempo, oggi una squadra del Soccorso Alpino, rimasta in quota per tutta la notte, è partita alla volta del Rifugio Duca degli Abruzzi, per poi tentare un nuovo avvicinamento verso i 2 alpinisti. Le condizioni a Campo Imperatore sono leggermente migliorate ma il forte vento e la neve in quota complicano la situazione.

