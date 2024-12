Alpinisti dispersi sul Gran Sasso: rischio valanghe, possibile sorvolo in elicottero

MeteoWeb

Squadre del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza si trovano a Fonte Cerreto per coordinare le ricerche di 2 alpinisti dispersi sul Gran Sasso da domenica. Oggi non sono previsti interventi via terra a causa del rischio valanghe marcato (livello 3 su 5), che rende pericoloso l’impiego di sci o ramponi. Le condizioni meteo attuali sono sfavorevoli, ma si attende un miglioramento verso l’ora di pranzo. Se confermato, nel pomeriggio sarà possibile effettuare un sorvolo in elicottero sull’area dove potrebbero trovarsi i dispersi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.