Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria: Rfi aggiudica lotto da 35 milioni

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) ha aggiudicato la progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi relativi all’Accm (Apparato centrale computerizzato multistazione) del lotto 1a Battipaglia-Romagnano della nuova linea Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria e interconnessione con la linea esistente Battipaglia-Potenza. L’installazione dell’innovativo apparato tecnologico è propedeutica e complementare all’attivazione dell’Ertms (European Rail Transport Management System), il più evoluto sistema per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni adottato sulle linee alta velocità.

La gara ha un valore di circa 35 milioni di euro ed è finanziata con fondi PNRR. L’aggiudicazione è andata al raggruppamento temporaneo di imprese composto da Hitachi Rail STS, Telebit ed Eredi Giuseppe Mercuri.

L’intervento consiste nell’attrezzaggio tecnologico Accm-Ertms del lotto 1a Battipaglia-Romagnano, già in fase di realizzazione. Il nuovo tracciato ferroviario con caratteristiche ad alta velocità si estenderà dalla stazione di Battipaglia per circa 35km, con innesto sulla linea esistente Battipaglia-Potenza. Il completamento del tratto Battipaglia-Romagnano, parte integrante del più ampio progetto d’investimento per la nuova linea Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria, dal 2026 garantirà un risparmio di tempo fino a 20 minuti sull’itinerario Battipaglia-Potenza-Metaponto, agevolando al contempo i collegamenti con la dorsale adriatica.

La nuova linea Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria costituirà un itinerario strategico per la connessione tra il Nord e il Sud del Paese e contribuirà a ridurre i divari territoriali sia in termini di dotazioni infrastrutturali che di sviluppo economico.

