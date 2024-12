Alto Adige, nei boschi alto rischio d’incendi per la prolungata siccità

MeteoWeb

Nei prossimi giorni, in Alto Adige il tempo sarà soleggiato, senza alcuna precipitazione in vista. “In molte zone dell’Alto Adige la vegetazione è particolarmente secca, soprattutto nel sottobosco – riferisce Marco Pietrogiovanna, direttore dell’ufficio Pianificazione forestale – Il rischio di incendi boschivi non deve quindi essere sottovalutato, soprattutto a bassa quota e sui versanti meridionali privi di copertura nevosa“. Il Sevizio forestale invita quindi la popolazione a tenere comportamenti responsabili, soprattutto nella notte di Capodanno, ed evitare attività che possano innescare incendi; ad esempio, fuochi d’artificio o mozziconi di sigaretta abbandonati.

