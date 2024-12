La Amerigo Vespucci approda in Pakistan per la 29esima tappa del Tour mondiale

MeteoWeb

Questa mattina, la Nave Scuola della Marina Militare “Amerigo Vespucci” ha attraccato nel porto di Karachi, in Pakistan. È la prima volta nella storia. Ad accoglierla erano presenti l’Ambasciatrice d’Italia in Pakistan, Marilina Armellin, l’inviato del Capo di Stato Maggiore della Marina, Vice Ammiraglio Vincenzo Montanaro, l’Addetto per la Difesa, Col. Enrico Rosa e il Console d’Italia a Karachi, Danilo Giurdanella. Lo fa sapere la Farnesina. È prevista una nutrita partecipazione di alto livello da parte delle Autorità locali, con importanti eventi ufficiali a bordo della nave.

È attesa anche una folta partecipazione di turisti che potranno visitare la nave durante la sua permanenza in porto. I visitatori potranno inoltre assistere ad una mostra fotografica dal nome “Siamo Mare – We Are Sea”, che offre una prospettiva inedita delle bellezze costiere, marine e paesaggistiche italiane.

In serata si svolgerà a bordo una cena dedicata ad ospiti locali ed italiani, in presenza del Ministro Federale degli Affari Marittimi, Qaiser Ahmed Shiekh, designato come ospite d’onore dal Primo Ministro del Pakistan.

La tappa di Karachi – la 29esima della Nave Scuola nell’ambito del tour mondiale 2023-2025 – costituisce l’ulteriore conferma dell’eccellente livello dei rapporti bilaterali tra l’Italia e il Pakistan e rappresenta pienamente la volontà di approfondire le relazioni in ogni settore, dalla difesa, alla promozione del sistema Paese, ai rapporti tra società civili.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.