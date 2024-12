Il 2024 confermato come l’anno più caldo di sempre a Mosca: la neve di dicembre non cancella un record storico

MeteoWeb

L’Università Statale di Mosca ha recentemente certificato il 2024 come l’anno più caldo mai registrato nella capitale russa in 245 anni di misurazioni meteorologiche. La temperatura media annua ha raggiunto i +8,2°C, ben al di sopra della media climatica del periodo 1991-2020 di +6,3°C. L’ultimo anno freddo per Mosca risale al lontano 1987, quando la temperatura media annua si fermò a +3,2°C. La notizia mette in discussione il mito del gelido inverno russo, spesso citato nella storia come “Generale Inverno”. Questo soprannome è stato mitizzato a partire dalle campagne napoleoniche e, ancor più, durante la Seconda Guerra Mondiale, quando l’inverno 1941/42 fu il secondo più freddo mai registrato, con una temperatura media di gennaio di -20,2°C, a pari merito con dicembre 1788.

Oggi, però, l’immagine di un inverno rigidissimo è sempre più lontana. Mosca ha sperimentato un aumento costante delle temperature negli ultimi decenni, una tendenza che riflette un fenomeno globale di riscaldamento climatico.

Una nevicata eccezionale nel 2024

Nonostante il riscaldamento globale, l’inverno moscovita del 2024 ha visto un episodio meteorologico degno di nota: una nevicata eccezionale a febbraio, con un accumulo massimo di 70 cm di neve, appena 8 cm al di sotto del record storico di marzo 1985. Questo evento, pur straordinario, non è sufficiente a bilanciare il chiaro trend verso inverni sempre più miti.

Neve anche a dicembre

Dicembre 2024 ha comunque riservato un ultimo saluto alla neve. Una nevicata intensa ha imbiancato la città, regalando un’atmosfera natalizia ma anche causando disagi al traffico e alla vita quotidiana. L’accumulo di neve è stato significativo, ma non è riuscito a cancellare il dato storico di un anno segnato dal caldo record. Il dato del 2024 conferma un aspetto controcorrente. Gli inverni russi, un tempo sinonimo di freddo estremo, stanno cambiando profondamente.

Il fenomeno non riguarda solo la Russia: l’aumento delle temperature globali e le anomalie climatiche diventano sempre più evidenti in ogni angolo del pianeta. Mentre eventi meteorologici estremi come la nevicata di febbraio possono ancora verificarsi, la tendenza generale verso un clima più mite è ormai innegabile.

