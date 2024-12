Apnea ostruttiva del sonno: approvato un farmaco per i pazienti obesi

MeteoWeb

La Fda, la Food and Drug Administration statunitense, ha approvato il farmaco Zepbound (tirzepatide) per il trattamento della sindrome delle apnee ostruttive del sonno (Osas) nella forma da moderata a grave negli adulti obesi. Una terapia da utilizzare in combinazione con una dieta ipocalorica e una maggiore attività fisica. L’approvazione “segna la prima opzione di trattamento farmacologico per alcuni pazienti che vivono con l’apnea notturna ostruttiva – ha affermato Sally Seymour, direttore della Divisione di Pneumologia, Allergologia e Terapia intensiva del Centro per la valutazione e la ricerca sui farmaci della Fda. “Questo è un importante passo avanti per i pazienti con apnea notturna ostruttiva”. Questo farmaco fa parte degli antidiabetici agonisti del Glp-1, diventati di grande successo nella lotta all’obesità. “Riducendo il peso corporeo, gli studi dimostrano che tirzepatide migliora anche l’Osa”, riporta la nota dell’Fda.

Lo studio che ha portato all’approvazione era formato da due bracci, “uno aveva un gruppo di soggetti con Osas da moderata a grave che usava la terapia ventilatoria C-Pap e un altro con la problematica ma che non voleva usare la C-Pap. In entrambi, i partecipanti hanno ricevuto in modo casuale 10 o 15 milligrammi di tirzepatide o placebo una volta alla settimana per 52 settimane. Chi ha ricevuto il farmaco ha avuto una risoluzione dei sintomi rispetto a chi ha avuto il placebo, oltre ad una diminuzione del peso corporeo”, conclude la nota dell’Fda.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.