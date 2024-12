Arpa Veneto: record di temperatura in un novembre siccitoso

MeteoWeb

Nel contesto di un novembre molto secco, risultato il meno piovoso dal 1994, in Veneto sono stati stabiliti dei record per quanto riguarda le temperature. I record di temperatura giornaliera superati nel mese sono in larghissima parte relativi ai primi giorni di novembre, nella fase finale dell’ondata di calore iniziata a fine ottobre, si legge in un rapporto di Arpa Veneto. L’1 e 2 novembre si sono registrati in particolare sulle temperature massime, con +8,7°C sulla Marmolada – Punta Rocca, +20,7°C sul Monte Grande (Teolo), +15,8°C ai 2090 metri s.l.m. di Passo Falzarego. Altri record sono stati battuti sulle Dolomiti settentrionali.

Il 21 novembre, invece, si è registrato un unico record decadale di freddo per le minime registrato a Codevigo – Ca’ di Mezzo e pari a -2,5°C.

