Arriva la “Luna Fredda”, l’ultimo plenilunio dell’anno

La “Luna Fredda”, così chiamata in diverse tradizioni per il suo legame con l’arrivo delle gelide notti invernali, sarà protagonista del cielo il 15 dicembre. Sarà la 12ª e ultima Luna Piena dell’anno e la 3ª dell’autunno nell’emisfero settentrionale. Conosciuta anche come “Luna delle Lunghe Notti” o “Luna Prima di Yule”, il suo nome richiama sia il clima rigido sia le antiche celebrazioni che salutavano il Solstizio d’Inverno.

Questo evento non rappresenta solo un fenomeno astronomico, ma anche un’opportunità per riflettere sulla ciclicità della natura. La “Luna Fredda”, che chiude il ciclo lunare annuale, ha da sempre ispirato miti e tradizioni, ricordandoci il legame profondo tra gli esseri umani e il cielo stellato.

Quando e dove vedere la Luna Fredda

Il momento ideale per ammirare la “Luna Fredda” sarà durante il suo sorgere, il 15 dicembre, in direzione Est-Nord/Est. Mentre il crepuscolo lascia spazio all’oscurità, questo plenilunio illuminerà il cielo, offrendo agli osservatori un’occasione unica per godere della sua bellezza.

Stelle e Pianeti

La “Luna Fredda” non sarà sola nel suo spettacolo celeste: 4 brillanti corpi celesti le faranno da contorno. Alla sua sinistra in alto sarà visibile Capella, la stella più luminosa della costellazione dell’Auriga. A sinistra in basso si troverà Polluce, la stella principale dei Gemelli. A destra in alto della Luna si staglierà il pianeta Giove, un punto luminoso e facilmente distinguibile. Infine, a destra in basso, si potrà scorgere Betelgeuse, l’iconica stella rossa della costellazione di Orione.

