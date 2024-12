Nuove assunzioni in Policlinico di Milano: al via il concorso per professioni sanitarie

MeteoWeb

Dopo l’alta adesione ai test che negli scorsi mesi hanno permesso al Policlinico di Milano di assumere in poco tempo oltre 60 nuovi professionisti, è aperta una nuova selezione: l’obiettivo è reclutare ben 75 figure sanitarie che andranno ad arricchire l’organizzazione del Nuovo Ospedale, la cui apertura è prevista nell’estate 2025. Nello specifico, la ricerca si rivolge all’inserimento in organico di 40 infermieri, 5 infermieri pediatrici, 10 ostetriche, 10 tecnici sanitari di radiologia medica e 10 tecnici sanitari di laboratorio biomedico. Formazione sul campo, specializzazione e inserimento in équipe altamente qualificate sono solo alcuni dei motivi per cui cresce l’interesse dei candidati verso l’Ospedale situato nel cuore della città, che si avvia verso una grande trasformazione con l’apertura del Nuovo Padiglione Sforza. Il polo in fase di costruzione conterrà infatti oltre 800 posti letto e 2 nuovi Pronto Soccorso tra Ostetrico Ginecologico e Pediatrico. Anche nei vecchi Padiglioni sarà avviato un intervento di riqualificazione e ammodernamento.

Anche questo concorso si inserisce nelle iniziative del Policlinico di Milano volte ad attirare e incrementare la presenza di personale qualificato puntando sulla valorizzazione delle professioni sanitarie in un contesto ad alta specializzazione: la collaborazione con le università unita alla costante attività di ricerca permetteranno al personale coinvolto di inserirsi in una realtà lavorativa in continuo aggiornamento dal punto di vista delle conoscenze scientifiche e sanitarie, potendo contare inoltre sull’utilizzo delle tecnologie più innovative.

La dichiarazione

“La prossima apertura del Padiglione Sforza va di pari passo con la valorizzazione di tutte le Specialità presenti nel nostro Ospedale – dichiara Matteo Stocco, direttore generale del Policlinico di Milano -. Questo ci stimola ulteriormente a investire in professionisti che siano figure cruciali per garantire risposte sempre più vicine ai bisogni sempre più personalizzati del paziente in un contesto stimolante per innovazione, formazione e ricerca”.

