Asteroide colpisce la Terra: il “bolide siberiano” è stato il 4° impattatore del 2024

MeteoWeb

Un piccolo asteroide di piccole dimensioni è entrato nell’atmosfera terrestre ieri, producendo uno spettacolare bolide sopra la Siberia. È stato il 4° asteroide scoperto a poche ore dall’impatto con la Terra nel 2024, confermando l’efficacia delle moderne reti di sorveglianza spaziale. L’asteroide, denominato temporaneamente C0WEPC5, è stato individuato dai ricercatori del Kitt Peak National Observatory, in Arizona, solo poche ore prima dell’impatto, previsto nel pomeriggio di ieri ora italiana. Con un diametro di appena 70 cm, l’asteroide non rappresentava alcun rischio per il pianeta: all’ingresso in atmosfera si è disintegrato, producendo un’impressionante scia luminosa che ha illuminato i cieli siberiani.

Quattro asteroidi scoperti a poche ore dall’impatto nel 2024

C0WEPC5 è il 4° “impattatore imminente” scoperto quest’anno e l’11° nella storia. Questo termine viene utilizzato per indicare gli asteroidi identificati a poche ore dal loro impatto con la Terra. Prima di C0WEPC5, gli altri 3 casi del 2024 sono stati:

2024 BX1, bruciato sopra Berlino a gennaio;

2024 RW1, esploso sopra le Filippine il 4 settembre;

2024 UQ, rilevato appena 2 ore prima del suo impatto sull’Oceano Pacifico, vicino alle Hawaii, il 22 ottobre.

L’importanza delle reti di sorveglianza

L’episodio evidenzia il crescente successo delle tecnologie di monitoraggio degli oggetti vicini alla Terra (Near-Earth Objects, NEO). Organizzazioni come la European Space Agency (ESA), la NASA e altre collaborano per migliorare la rilevazione e il monitoraggio di asteroidi potenzialmente pericolosi. Reti come l’Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS), la Catalina Sky Survey e il centro di coordinamento NEO dell’ESA (NEOCC) monitorano costantemente il cielo per individuare eventuali minacce.

In futuro, la NASA punta a potenziare ulteriormente questa sorveglianza con il telescopio a infrarossi NEO Surveyor, progettato per identificare asteroidi di dimensioni pericolose molto prima del possibile impatto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.