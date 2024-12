Asti, uomo travolto da un albero: trasportato a Torino, è grave

MeteoWeb

Un grave incidente oggi a Montafia nell’astigiano dove un uomo, per cause ancora in corso di accertamento, è stato travolto da un albero. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 con l’elisoccorso, i carabinieri e i vigili del fuoco di Asti. Dopo le prime cure sul posto il ferito è stato trasportato in codice rosso in ospedale a Torino.

