Attacco hacker in Italia: “è di matrice russa”, Tajani annuncia riforma per rafforzare la sicurezza

Quello contro i siti di Malpensa, Linate e Farnesina “è il terzo attacco hacker negli ultimi tre giorni: quello di oggi è sicuramente di matrice russa, è un attacco contro il sito del Ministero degli Esteri. Ho già dato mandato al segretario generale della Farnesina di preparare una riforma del Ministero per dar vita anche ad una direzione generale che si occupi di sicurezza cibernetica e intelligenza artificiale”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti in Senato. “Stiamo lavorando per reagire con grande fermezza agli attacchi cibernetici che vengono dall’estero. Li stiamo respingendo tutti, ma innalzeremo ancora di più la soglia di sicurezza per quanto riguarda tutte le sedi italiane nel mondo“, ha assicurato il titolare della Farnesina.

