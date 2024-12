Atterraggio di emergenza per aereo svizzero: due in ospedale

MeteoWeb

Un aereo Airbus 220-300 della compagnia aerea Swiss, con 74 passeggeri e cinque membri dell’equipaggio a bordo, è stato costretto a un atterraggio di emergenza. Lo ha annunciato la stessa compagnia aerea. L’aereo stava volando da Bucarest a Zurigo ieri sera, quando Swiss ha affermato che è stato costretto ad atterrare a Graz dopo aver avuto problemi al motore e per la presenza di fumo nella cabina di pilotaggio. “Due membri dell’equipaggio sono in ospedale“, ha affermato la compagnia aerea. “Uno dei due è stato trasportato in elicottero in un ospedale di Graz, ed è attualmente in terapia intensiva; le sue condizioni rimangono poco chiare”, ha aggiunto Swiss, che sta indagando sulle cause dell’incidente.

