Auto fuori strada per il ghiaccio, 5 feriti nell’Avellinese

Un incidente stradale sulla Statale 90 delle Puglie, vicino a Greci (Avellino), ha causato 5 feriti, tra cui due minori. L’auto, guidata da una 60enne di Ariano Irpino, con a bordo i figli minori e i genitori, è uscita di strada colpendo un muro, probabilmente a causa del ghiaccio. Vigili del Fuoco e ambulanze hanno soccorso i feriti, trasportati negli ospedali di Sant’Angelo dei Lombardi e Ariano Irpino. La donna, operata, è in prognosi riservata, mentre i figli e i genitori, residenti a Castelfranco in Miscano (Benevento), non risultano in gravi condizioni.

