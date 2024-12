Maltempo con neve e vento anche a Natale: i bollettini meteo della Protezione Civile

MeteoWeb

Il maltempo scatenato da un ciclone freddo accompagnerà il Centro-Sud dell’Italia anche nel giorno di Natale. Sono previsti ancora piogge e temporali, nevicate al di sopra dei 500-600 metri e forti venti, come già successo in questa giornata di Vigilia. La conferma del maltempo arriva anche dai consueti bollettini meteo della Protezione Civile, che però ha valutato di non diramare l’allerta meteo nazionale. Tuttavia, la Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo gialla per Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Sicilia.

Ecco i dettagli del Bollettino di Criticità per il 25 dicembre 2024:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI/ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico.

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO/ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro Marche: Marc-6 Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea Puglia: Gargano e Tremiti, Sub-Appennino Dauno Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico.

Di seguito, i dettagli dei bollettini meteo della Protezione Civile per il 25 e 26 dicembre.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 25 dicembre 2024

Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio, su Marche e Umbria meridionali, Lazio orientale, Abruzzo, Molise, Puglia centro-settentrionale, Basilicata, Campania orientale e meridionale, Calabria ionica centro-settentrionale e Sicilia settentrionale e occidentale, con quantitativi cumulati deboli, localmente moderati su Abruzzo e Sicilia settentrionale.

Nevicate: al di sopra dei 500-600 m, in innalzamento fino a 800-900 m su Umbria meridionale, Lazio orientale, Abruzzo, Molise, Campania e Puglia settentrionale, al di sopra dei 1000 m sulle restanti aree del Meridione interessate dalle precipitazioni, con apporti al suolo da deboli a moderati, specie sulle regioni centrali Adriatiche.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in locale sensibile calo al Nord, specie sui settori alpini, con valori bassi o localmente molto bassi e possibili gelate.

Venti: forti dai quadranti settentrionali su tutte le regioni centro-meridionali, con rinforzi di burrasca su Sardegna, Sicilia, Puglia e settori adriatici, appenninici e ionici; localmente forti settentrionali su Liguria e settori costieri dell’alto Adriatico.

Mari: agitati i bacini meridionali e localmente il Tirreno centrale e l’Adriatico, molto mossi i restanti mari.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 26 dicembre 2024

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Abruzzo, Molise, Campania orientale, Calabria ionica centro-settentrionale e settori settentrionali di Basilicata, Puglia e Sicilia, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Nevicate: al di sopra dei 700-800 m sulle regioni adriatiche, con apporti al suolo deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in sensibile e generale aumento sui settori alpini, valori ancora bassi al Nord, con possibili gelate.

Venti: localmente forti dai quadranti settentrionali su tutte le regioni centro-meridionali, su Liguria e sui settori costieri dell’alto Adriatico, con residui rinforzi di burrasca su Puglia e settori ionici.

Mari: molto mossi tutti i bacini, fino a localmente agitati lo Ionio, lo Stretto di Sicilia, il Canale di Sardegna, il Tirreno centro-meridionale e l’Adriatico.

