Bora forte a Trieste, decine di interventi dei vigili del fuoco

Nelle ultime 24 ore, i vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste hanno effettuato circa 90 interventi legati alle forti raffiche di bora. Attualmente, sul territorio di competenza del Comando giuliano, sono operative 3 squadre e un’autoscala della sede centrale, affiancate da una squadra del distaccamento di Opicina e una del distaccamento di Muggia. Da ieri, la città è interessata da un vento intenso, con raffiche che, secondo le rilevazioni dell’Osmer Arpa Fvg, questa mattina hanno superato i 90 km/h. Per gestire al meglio le numerose richieste di intervento, il Comando dei vigili del fuoco ha potenziato la sala operativa e richiamato in straordinario 5 unità.

Anche il territorio del Comando di Gorizia è stato colpito dalla bora: nelle ultime 24 ore sono stati effettuati circa 40 interventi.

