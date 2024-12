Bove, la decisione sul defibrillatore: non potrà più giocare in Serie A, il motivo

MeteoWeb

Edoardo Bove, il giovane calciatore della Fiorentina, ha dovuto prendere una decisione difficile ma inevitabile: acconsentire all’intervento per l’impianto di un defibrillatore interno, al fine di evitare ulteriori rischi per la sua salute e la sua carriera calcistica dopo il grave malore occorso in occasione della partita del campionato di Serie A contro l’Inter. Una scelta che arriva dopo un’attenta valutazione medica, ma che segna un punto di svolta nella sua carriera. L’operazione è stata programmata per i prossimi giorni, probabilmente già dalla giornata di lunedì. A causa delle stringenti normative italiane sulla salute dei calciatori, Bove non potrà continuare a giocare in Serie A, un destino che ricorda quello di Christian Eriksen.

Il centrocampista danese, vittima di un malore in campo durante l’Europeo 2021, aveva dovuto lasciare l’Inter e ora gioca al Manchester United. Per Bove, le regole imposte dalla Federazione non gli permetteranno di tornare a giocare nel massimo campionato italiano, nonostante le sue future possibilità di riprendersi completamente e di riprendere la sua carriera.

Il futuro di Bove

Tecnicamente ancora sotto contratto con la Roma, Bove vedrà probabilmente la sua collaborazione con i giallorossi terminare, in quanto la Fiorentina ha l’obbligo di riscattarlo solo al raggiungimento di una certa percentuale di presenze, obiettivo, a questo punto, irraggiungibile. Bove potrà tornare a giocare ad alti livelli, ma lontano dai campi della Serie A, un altro tassello di una carriera che, nonostante le difficoltà, potrebbe trovare nuove opportunità all’estero o in campionati con regole più flessibili.

