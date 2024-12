Un branco di elefanti selvatici attacca un villaggio: uccisa una donna

MeteoWeb

Una donna di 63 anni è rimasta uccisa oggi nella sua casa sull’isola indonesiana di Sumatra, dopo essere stata attaccata da un branco di elefanti selvatici, secondo i media locali. L’incidente è avvenuto prima dell’alba nella provincia di Lampung, vicino al Parco Nazionale Bukit Barisan Selatan sull’isola di Sumatra, sito patrimonio dell’Unesco noto per la sua ricca biodiversità, riporta l’agenzia di stampa statale Antara. I filmati, ampiamente condivisi sui social media, sembrano mostrare la casa della donna distrutta dagli elefanti dopo che, secondo quanto riferito, erano entrati nel villaggio dalla foresta protetta circostante.

L’incidente evidenzia il crescente conflitto tra gli insediamenti umani e la fauna selvatica, in particolare nelle regioni dove l’invasione delle attività umane minaccia gli habitat naturali delle specie protette. Il Parco Nazionale Bukit Barisan Selatan, una delle foreste pluviali più grandi dell’Indonesia, ospita una varietà di specie in via di estinzione, tra cui gli elefanti di Sumatra.

