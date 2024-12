Brasile, il progetto per il 2025: “produzione di auto elettriche più grande al mondo al di fuori della Cina”

MeteoWeb

Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha ricevuto oggi il vicepresidente della casa automobilistica cinese Build your Dreams (Byd) e responsabile di Byd Americas, Stella Li, nel Palazzo Planalto a Brasilia. Lo ha reso noto il governo brasiliano in una nota, riferendo che a Lula è stato presentato il progetto della casa automobilistica per produrre i primi veicoli in Brasile a partire da marzo 2025. Il progetto prevede la creazione di 10 mila posti di lavoro diretti entro la fine del prossimo anno e 20 mila entro il 2026. “Questo sarà l’impianto di produzione di veicoli elettrici più grande e più avanzato al mondo al di fuori della Cina”, ha dichiarato Li.

La produzione dovrebbe raggiungere i 150 mila veicoli entro la fine del 2025, per poi salire a 300 mila all’anno entro la fine del 2026, principalmente destinati ai mercati brasiliano e sudamericano. Appena rientrata da una visita allo stabilimento di Camacari, nello Stato di Bahia, Li ha confermato la “promessa” fatta in precedenza al presidente brasiliano di produrre nel Paese il primo sistema ibrido flessibile della Byd al mondo, che utilizza motori elettrici, a benzina ea etanolo e il cui progetto ha visto la partecipazione di 110 ingegneri cinesi e brasiliani. Il vicepresidente del colosso cinese ha infine dichiarato che l’azienda sta sviluppando un grande centro di ricerca tecnologica a Bahia.

