Bulgaria, la decisione sulle restrizioni sul transito del gas russo

L’Ungheria ha ricevuto garanzie dalla Bulgaria “che non ci saranno restrizioni” sul transito del gas proveniente dalla Federazione Russa, che passa attraverso il Turkish Stream e poi attraverso i Balcani. Lo ha detto il primo ministro ungherese Viktor Orban in una conferenza stampa oggi a Budapest. Orban ha precisato di aver incontrato ieri a Sofia il presidente bulgaro Rumen Radev. “Un anno fa la Bulgaria ha tentato di rendere impossibile il funzionamento del corridoio del gas. E abbiamo dovuto negoziare con gli amici (bulgari) un livello politico per convincerli a non distruggerci. Poi ci siamo riusciti. Ora c’è un cambio di governo in Bulgaria e il nostro compito è raggiungere un accordo con il presidente e i futuri membri dell’esecutivo, affinché cio’ non accada, affinché la via di rifornimento sia sicura. Ho ricevuto ieri queste garanzie”, ha detto Orban.

